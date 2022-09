HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für TAG Immobilien von 14,10 auf 14,20 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Simon Stippig passte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie sein Bewertungsmodell an eine vollzogene Kapitalerhöhung an. Der Immobilienkonzern mache vielversprechende Fortschritte bei seiner Entschuldung. Allerdings gebe es nach wie vor Risiken beim Verkauf deutscher Vermögenswerte und wegen des steigenden Zinsniveaus./tih/mis