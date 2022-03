IEA erwartet geringere Ölförderung in Russland. Banken-Aktien steigen vor erwarteter US-Leitzinserhöhung. Bundeskabinett will Verträge mit BioNTech, CureVac & Co für Impfstoffversorgung abschließen. Ukraine-Verhandlungen: Russlands Außenminister sieht Hoffnung auf Kompromiss. Ukraine-Krieg mit "substanziellen Risiken für deutsche Konjunktur".