HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Teamviewer nach erhöhten Jahresprognosen auf "Buy" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Wie schon in den vergangenen Quartalen sei das Wachstum in der Region Asien-Pazifik stark gewesen, schrieb Analyst Andreas Wolf in einer am Montag vorliegenden Studie. In der Region Europa, Naher Osten und Afrika habe der Anbieter von Fernwartungssoftware besser abgeschnitten als in Amerika./bek/ajx