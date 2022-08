Aktie in diesem Artikel TeamViewer 10,77 EUR

1,70% Charts

News

Analysen

TeamViewer 10,77 EUR 1,70% Charts

News

Analysen Hier für 0 € handeln

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Teamviewer von 22,00 auf 14,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Andreas Wolf kappte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie nach dem Quartalsbericht des Softwareherstellers seine Schätzungen für das Wachstum der in Rechnung gestellten Umsätze (Billings)./ag/edh