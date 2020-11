Aktie in diesem Artikel TeamViewer 36,56 EUR

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Teamviewer nach Zahlen auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 53 Euro belassen. Die Diskussion bei dem Spezialisten für Fernwartungssoftware werde sich wohl weiter um dessen nach wie vor konservativen Ausblick drehen, schrieb Analyst James Goodman in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Am Markt habe es einige gegeben, die auf eine Anhebung der Prognosen gehofft hatten./tih/bek