FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat Teamviewer von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 40 auf 16,50 Euro gesenkt. Analyst Gianmarco Conti sieht in der jüngsten Gewinnwarnung des Softwareherstellers nicht nur ein Großreinemachen. Das Ausmaß habe überrascht, und es werde nun klar, dass es nicht nur ein temporärer Rückschlag sei, schrieb er in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Vielmehr habe der Trend gedreht, die Konkurrenz nehme zu und auch die Kostenbasis sei gestiegen./ag/men