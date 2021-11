Aktie in diesem Artikel TeamViewer 14,13 EUR

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Teamviewer nach endgültigen Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 16,5 Euro belassen. Die Entwicklung im Großkundengeschäft bessere sich, schrieb Analyst Gianmarco Conti in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der vorsichtigere Ton des Managements sei positiv angesichts der Tatsache, dass aggressive Ziele dem Unternehmen zuvor in wechselhaften Zeiten nicht genützt hätten./men/jha/