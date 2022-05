Aktie in diesem Artikel TeamViewer 12,60 EUR

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Teamviewer auf "Hold" mit einem Kursziel von 16 Euro belassen. Beim Softwareanbieter gebe es möglicherweise Licht am Ende des Tunnels, schrieb Analyst Gianmarco Conti in einer am Donnerstag vorliegenden Studie nach dem Quartalsbericht. Er sieht jedenfalls geringere Risiken für die Jahresziele, bleibt aber zurückhaltend für die Entwicklung im Firmenkundengeschäft./ag/mis