FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Teamviewer nach Zahlen auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 61 Euro belassen. Da die Billings-Größe (in Rechnung gestellte Einnahmen) bekannt gewesen sei, habe sich das Zahlenwerk zum zweiten Quartal unspektakulär gelesen, schrieb Analyst Armin Kremser in einer am Mittwoch vorliegenden Studie zum Fernwartungssoftware-Konzern. Allerdings stelle die deutlich unter dem ersten Quartal liegende adjustierte Ebitda-Marge einen Wermutstropfen dar./ck/bek