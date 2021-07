Aktie in diesem Artikel TeamViewer 29,19 EUR

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Teamviewer von 42 auf 35 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Analyst Armin Kremser kürzte mit Blick auf die bereits Anfang Juli veröffentlichten vorläufigen Zahlen seine Wachstumsannahmen, wie er in einer am Freitag vorliegenden Studie schrieb. Langfristig glaubt der Experte aber an das Geschäftsmodell des Softwareanbieters und das Potenzial für Remoteanwendungen im Bereich Internet der Dinge. Daher bleibt er für die Aktie weiter positiv gestimmt./tav/edh