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AI Analyse

Goldman Sachs Group Inc.

TeamViewer Neutral

11:21 Uhr
TeamViewer Neutral
Aktie in diesem Artikel
TeamViewer
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Teamviewer von 5,50 auf 6,00 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Mohammed Moawalla passte seine Schätzungen am Dienstag an den Bericht zum zweiten Quartal an./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.09.2026 / 17:28 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: II.studio / Shutterstock.com

Zusammenfassung: TeamViewer Neutral

Unternehmen:
TeamViewer		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
6,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
6,50 €		 Abst. Kursziel*:
-7,69%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
6,60 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-9,02%
Analyst Name:
Mohammed Moawalla 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
7,58 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu TeamViewer

11:21 TeamViewer Neutral Goldman Sachs Group Inc.
03.08.26 TeamViewer Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.07.26 TeamViewer Neutral JP Morgan Chase & Co.
29.07.26 TeamViewer Hold Deutsche Bank AG
28.07.26 TeamViewer Kaufen DZ BANK
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