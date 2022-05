Aktie in diesem Artikel TeamViewer 12,43 EUR

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Teamviewer von 16,20 auf 13,90 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Aktie des Anbieters von Fernwartungssoftware werde von ihrer günstigen Bewertung abgesichert, schrieb Analyst Hannes Leitner in einer am Montag vorliegenden Studie. Dem Unternehmen mangele es aber dennoch an frischer Dynamik. Er rät daher, auf einen besseren Einstiegszeitpunkt zu warten./tih/edh