Aktie in diesem Artikel TeamViewer 38,03 EUR

2,09% Charts

News

Analysen

TeamViewer 38,03 EUR 2,09% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für Teamviewer von 58 auf 56 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Nach den Quartalszahlen des Anbieters von Home-Office-Software habe sie ihre Umsatz- und Ergebnisprognosen (Ebitda) für die Jahre 2020 bis 2022 leicht reduziert, schrieb Analystin Sherri Malek in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Angesichts der globalen Sektor-Rotation und dem rund 30-prozentigen Kursrückgang seit Juli dürfte die Teamviewer-Aktie in nächster Zeit allerdings besser abschneiden als die Konkurrenzwerte./edh/tih