NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Teamviewer auf "Outperform" mit einem Kursziel von 21 Euro belassen. Das operative Ergebnis des zweiten Quartals habe die Markterwartungen übertroffen, schrieb Analystin Sherri Malek am Mittwoch in einer ersten Reaktion. Es sei keine Überraschung, dass der Softwareanbieter die Erwartungen an die Billings, also die in Rechnung gestellten Umsätze, eher an das untere Ende der Zielspanne zurückgeschraubt habe./ag/mis