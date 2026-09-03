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AI Analyse

JP Morgan Chase & Co.

Tesla Neutral

18:16 Uhr
Tesla Neutral
Aktie in diesem Artikel
Tesla
302,60 EUR -21,30 EUR -6,58%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Tesla nach der Präsentation des Cybercab auf "Neutral" mit einem Kursziel von 445 US-Dollar belassen. Das autonome Gefährt sei nun offiziell Teil der Robotaxi-Flotte und nehme den Betrieb in einigen Bereichen von Austin im US-Bundesstaat Texas auf, schrieb Rajat Gupta in einer am Freitag vorliegenden Studie. Für die Aktie erwartet der Experte nach den hohen Erwartungen im Vorfeld des Events angesichts fehlender Details zur weiteren Entwicklung einen Rückschlag./niw/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.09.2026 / 10:00 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.09.2026 / 10:00 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Lukas Gojda / Shutterstock

Zusammenfassung: Tesla Neutral

Unternehmen:
Tesla		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
$ 445,00
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
$ 351,66		 Abst. Kursziel*:
26,54%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
$ 351,76		 Abst. Kursziel aktuell:
26,51%
Analyst Name:
Rajat Gupta 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 402,14

*zum Zeitpunkt der Analyse

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