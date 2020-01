FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für Total SA von 59 auf 56 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. In einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie bewerteten die Analysten im Hinblick auf die Schadstoffeinsparziele die damit zusammenhängenden monetären Risiken für die Ölkonzerne. Bei einem Kohlendioxidpreis von 120 Dollar je Tonne im Jahr 2040 erwiesen sich Equinor, Repsol und Eni am robustesten, BP und OMV wären am anfälligsten und Shell sowie Total lägen in der Mitte./ajx/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.01.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.