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Barclays Capital

TotalEnergies Overweight

09:46 Uhr
TotalEnergies Overweight
Aktie in diesem Artikel
TotalEnergies
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Totalenergies auf "Overweight" mit einem Kursziel von 94 Euro belassen. Die Gewinne im Öl- und Gassektor dürften sich im Vergleich zum vergangenen Quartal erholen, schrieb Lydia Rainforth in einer am Dienstag vorliegenden Sektorstudie. Der Konflikt im Nahen Osten habe für höhere Rohstoffpreise und damit einhergehend höhere Margen gesorgt. Mit ihren angepassten Schätzungen für 2026 liege sie 30 Prozent über den Konsensprognosen./bek/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.03.2026 / 13:28 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.03.2026 / 03:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: TotalEnergies SE

Zusammenfassung: TotalEnergies Overweight

Unternehmen:
TotalEnergies		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
94,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
80,07 €		 Abst. Kursziel*:
17,40%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
79,93 €		 Abst. Kursziel aktuell:
17,60%
Analyst Name:
Lydia Rainforth 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
77,29 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu TotalEnergies

09:46 TotalEnergies Overweight Barclays Capital
27.03.26 TotalEnergies Buy Jefferies & Company Inc.
27.03.26 TotalEnergies Overweight Barclays Capital
26.03.26 TotalEnergies Outperform RBC Capital Markets
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