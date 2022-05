Aktie in diesem Artikel TotalEnergies 48,85 EUR

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Totalenergies nach Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 48,10 Euro belassen. In Reaktion auf die unerwartet starken Resultate des Ölkonzerns habe er seine Gewinnprognose (EPS) für das Gesamtjahr 2022 um 15 Prozent erhöht, schrieb Analyst James Hubbard in einer am Montag vorliegenden Studie./edh/ajx