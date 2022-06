Aktie in diesem Artikel TotalEnergies 56,76 EUR

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat Totalenergies mit "Outperform" und einem Kursziel von 60 Euro in die Bewertung aufgenommen. Der Wachstumsstory des Ölkonzerns scheine an der Börse noch zu wenig Beachtung geschenkt zu werden, schrieb Analystin Amy Wong in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Totalenergies liefere steigende bei gleichzeitig sinkendem CO2-Ausstoß./tav/edh