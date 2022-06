ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Unicredit anlässlich des EZB-Zinsentscheids auf "Buy" mit einem Kursziel von 15,40 Euro belassen. Die Sitzung der Notenbank sei die vielleicht wichtigste in diesem Jahr, schrieb Analyst Jason Napier in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dies gelte im Hinblick auf die Inflation, eine drohende Konjunkturabkühlung und die Zinskurve, aber auch wegen steigender Anleiherenditen. Jene italienischer Staatsanleihen machten gerade den letzten Faktor zu einem bedeutenden Thema./tih/edh