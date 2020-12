ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Unicredit nach dem angekündigten Ausscheiden des Vorstandschefs Jean Pierre Mustier auf "Neutral" mit einem Kursziel von 8,80 Euro belassen. Die Frage sei, ob die Wahrscheinlichkeit eines Kauf der Banca Monte dei Paschi di Siena (BMPS) nun steige, schrieb Analyst Ignacio Cerezo in einer ersten Reaktion am Dienstag. Ein Zukauf in bar wäre kapitalneutral und dürfte wahrscheinlich zu einem attraktiven Ergebnisbeitrag führen, sofern die Regierung voll unterstütze./ck/gl