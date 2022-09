Aktie in diesem Artikel UniCredit S.p.A. 10,81 EUR

-0,79% Charts

News

Analysen Aktie in diesem Artikel anzeigen UniCredit S.p.A. 10,81 EUR -0,79% Charts

News

Analysen Hier für 0 € handeln ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Unicredit von 14,80 auf 14,40 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Das italienische Geldhaus kämpfe nicht nur mit dem sich eintrübenden Konjunkturumfeld, sondern auch mit spezifischen Risiken wie etwa seiner geografischen Aufstellung, schrieb Analystin Pamela Zuluaga in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Sie bleibe mit Blick auf die Kapitalausstattung aber optimistisch und sehe für die Aktie weiter 30 Prozent Luft nach oben./gl/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.09.2022 / 04:28 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.