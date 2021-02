ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Unilever PLC vor Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 4950 Pence belassen. Analyst Alan Erskine rechnet in einer am Dienstag vorliegenden Studie mit einem Wachstum auf vergleichbarer Basis um 1,9 Prozent Für 2021 dürfte der Konsumgüterkonzern ein Umsatzplus von 3 bis 5 Prozent in Aussicht stellen./ag/gl