ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Unilever NV von "Neutral" auf "Sell" abgestuft und das Kursziel von 47 auf 43 Euro gesenkt. In die Papiere des Konsumgüterkonzerns sei ein aus seiner Sicht zu hohes Umsatzwachstum eingepreist, schrieb Analyst Guillaume Delmas in einer am Montag vorliegenden Studie. Er verwies vor allem auf Herausforderungen in der Sparte Kosmetik & Körperpflege./ag/ck