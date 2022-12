ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Unilever auf "Sell" mit einem Kursziel von 3170 Pence belassen. Analyst Guillaume Delmas verwies in einer am Donnerstag vorliegenden Studie darauf, dass der Konsumgüterhersteller noch vor dem Start des Kapitalmarkttages an diesem 8. Dezember die Jahresziele bekräftigt habe. Der Fokus der Investoren dürfte auf den jüngsten Umwandlungen im Konzern liegen und auf der neuen Organisationsstruktur./ck/bek