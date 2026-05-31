Bernstein Research

Vestas Wind Systems A-S Outperform

10:21 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Vestas mit einem Kursziel von 195 dänischen Kronen auf "Outperform" belassen. Windkraftauktionen nähmen in Europa wieder Fahrt auf, schrieb Deepa Venkateswaran am Mittwochabend. Großbritannien bleibe der sicherste Markt diesbezüglich./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.06.2026 / 17:50 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.06.2026 / 04:45 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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