DAX 24.220 +0,1%ESt50 6.056 +0,8%MSCI World 4.685 +0,0%Top 10 Crypto 8,0260 +2,7%Nas 25.170 -2,0%Bitcoin 54.396 +2,1%Euro 1,1532 -0,1%Öl 92,51 -2,6%Gold 4.078 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 NVIDIA 918422 Infineon 623100 Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 Micron Technology 869020 Oracle 871460 adidas A1EWWW Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Microsoft 870747 Lufthansa 823212 Amazon 906866 Volkswagen (VW) vz. 766403 BMW 519000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Angriffe im Iran-Krieg: DAX stabil -- Asiens Börsen schließen uneins -- EZB entscheidet über Zinspfad -- Oracle enttäuscht -- Tesla, Super Micro, Telekom, Infineon, SK hynix, Mercedes im Fokus
Top News
Oracle-Aktie unter Druck: Milliarden-Finanzierung überschattet starke Quartalszahlen Oracle-Aktie unter Druck: Milliarden-Finanzierung überschattet starke Quartalszahlen
Depot Vergleich - das sind die besten Trading-Plattformen im Test Depot Vergleich - das sind die besten Trading-Plattformen im Test
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Vestas Wind Systems A-S Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
22,56 EUR +0,54 EUR +2,45 %
STU
22,57 EUR +0,50 EUR +2,27 %
HAML
finanzen.net zero
Vestas Wind Systems A-S jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 22,06 Mrd. EUR

KGV 29,82 Div. Rendite 0,43%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A3CMNS

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DK0061539921

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol VWSYF

Bernstein Research

Vestas Wind Systems A-S Outperform

10:21 Uhr
Vestas Wind Systems A-S Outperform
Aktie in diesem Artikel
Vestas Wind Systems A-S
22,56 EUR 0,54 EUR 2,45%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Vestas mit einem Kursziel von 195 dänischen Kronen auf "Outperform" belassen. Windkraftauktionen nähmen in Europa wieder Fahrt auf, schrieb Deepa Venkateswaran am Mittwochabend. Großbritannien bleibe der sicherste Markt diesbezüglich./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.06.2026 / 17:50 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.06.2026 / 04:45 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: peterschreiber.media/ shutterstock.com

Zusammenfassung: Vestas Wind Systems A-S Outperform

Unternehmen:
Vestas Wind Systems A-S		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
195,00 DKK
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
21,89 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Deepa Venkateswaran 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
192,25 DKK

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Vestas Wind Systems A-S

10:21 Vestas Wind Systems A-S Outperform Bernstein Research
05.06.26 Vestas Wind Systems A-S Outperform RBC Capital Markets
26.05.26 Vestas Wind Systems A-S Underweight Barclays Capital
12.05.26 Vestas Wind Systems A-S Underweight Barclays Capital
08.05.26 Vestas Wind Systems A-S Hold Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Vestas Wind Systems A-S

finanzen.net Vestas Wind Systems A-S-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats
dpa-afx Vestas-Aktie unbeeindruckt: Erwartungen übertroffen
dpa-afx Nordex-Chef warnt: Windbranche muss wegen China-Druck wachsen - Aktie dennoch fester
finanzen.net Ausblick: Vestas Wind Systems A-S gewährt Anlegern Blick in die Bücher
finanzen.net April 2026: Analysten sehen Potenzial bei Vestas Wind Systems A-S-Aktie
finanzen.net Erste Schätzungen: Vestas Wind Systems A-S stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
finanzen.net März 2026: Experten empfehlen Vestas Wind Systems A-S-Aktie mehrheitlich zum Kauf
finanzen.net So schätzen die Analysten die Vestas Wind Systems A-S-Aktie im Februar 2026 ein
Zacks Vestas Wind Systems (VWDRY) Upgraded to Buy: Here's What You Should Know
Zacks Vestas Wind Systems AS (VWDRY) is a Great Momentum Stock: Should You Buy?
Zacks Is Vestas Wind Systems (VWDRY) Stock Outpacing Its Industrial Products Peers This Year?
Zacks What Makes Vestas Wind Systems AS (VWDRY) a Strong Momentum Stock: Buy Now?
Zacks Vestas Wind Systems (VWDRY) Shows Fast-paced Momentum But Is Still a Bargain Stock
Zacks Here Is Why Bargain Hunters Would Love Fast-paced Mover Vestas Wind Systems (VWDRY)
Zacks Fast-paced Momentum Stock Vestas Wind Systems (VWDRY) Is Still Trading at a Bargain
Zacks Why Fast-paced Mover Vestas Wind Systems (VWDRY) Is a Great Choice for Value Investors
RSS Feed
Vestas Wind Systems A-S zu myNews hinzufügen