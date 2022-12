FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für die Volkswagen-Vorzugsaktien auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 155 Euro je Papier belassen. Der Autokonzern dürfte in den kommenden Quartalen - insbesondere mit seinen Premiummarken - von der guten Nachfrage- und Preissituation profitieren, schrieb Analyst Michael Punzet in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zusätzliche Impulse könnten sich aus der Börsenbewertung der Porsche AG-Vorzugsaktie ergeben, auch wenn sich diese bislang nicht im VW-Kurs niedergeschlagen habe./edh/ajx