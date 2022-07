NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Volkswagen nach Quartalszahlen von 310 auf 316 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Diese und eine Telefonkonferenz hätten die Investoren mit Blick auf Änderungen im Management zufriedengestellt, schrieb Analyst Tom Narayan in einer am Freitag vorliegenden Studie./bek/he