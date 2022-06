FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Volvo B nach dem Kapitalmarkttag des Lkw-Herstellers auf "Buy" mit einem Kursziel von 250 schwedischen Kronen belassen. Im Fokus habe die Elektrifizierungsstrategie

gestanden, schrieb Analyst Nicolai Kempf in einer am Freitag vorliegenden Studie. Volvo sei in diesem Punkt führend in der Branche./ajx/edh