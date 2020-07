NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für Volvo B nach einer Telefonkonferenz zu den Zahlen zum zweiten Quartal von 144 auf 155 schwedische Kronen angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Der schwedische Nutzfahrzeugbauer habe von Lohnkostenzuschüssen profitiert, schrieb Analyst Tom Narayan in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das höhere Kursziel reflektiere anhaltend niedrigere Kosten und die Stärke im Baumaschinengeschäft./la/ck