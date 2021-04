NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Volvo B nach Quartalszahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 236 schwedischen Kronen belassen. Das Ergebnis (Adjusted Industrial Ebit) des Lkw-Herstellers habe die Konsensschätzung klar übertroffen, schrieb Analyst Tom Narayan in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion. Die gestiegene Profitabilität sei dabei vor allem geringeren Kosten geschuldet./edh/gl