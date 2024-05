RBC Capital Markets

Volvo AB (B) Sector Perform

10:16 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Volvo B mit einem Kursziel von 294 schwedischen Kronen auf "Sector Perform" belassen. Die Quartalsbilanzen im Industriegütersektor seien im Schnitt etwas besser ausgefallen als erwartet, schrieb Analyst Mark Fielding in einer am Donnerstag vorliegenden Sektorstudie. Höhere Margen hätten schwächere Umsätze ausgeglichen. Volvo habe im ersten Quartal mit dem operativen Ergebnis deutlich besser abgeschnitten als erwartet. Allerdings hätten nahezu vier von fünf bewerteten Unternehmen ihre Ausblicke unverändert gelassen. Zu seinen Favoriten zählt der Experte die Aktien von Siemens, Daimler Truck, Metso, SKF, IMI, Weir und TT Electronics./bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.05.2024 / 17:32 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.05.2024 / 00:45 / EDT

