WACKER CHEMIE Aktie
Marktkap. 4,72 Mrd. EURDiv. Rendite 0,00%
WKN WCH888
ISIN DE000WCH8881
Symbol WKCMF
WACKER CHEMIE Underweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Wacker Chemie mit einem Kursziel von 60 Euro auf "Underweight" belassen. Der Mindest-Importpreis für Polysilizium in die USA liege über dem aktuellen Preisniveau der Exporte aus China, schrieb Chetan Udeshi am Freitag nach den neu festgelegten Bestimmungen. Mit Blick auf Wacker ändere sich für Exporte aus deutscher Produktion wenig, entscheidend seien vor allem eine höhere Auslastung und Fixkostenabsorption im US-Polysiliziumwerk des Konzerns. Dadurch könnte das Konzern-Ebitda jährlich durchaus um 40 bis 50 Millionen Euro steigen. Das Potenzial für die Ergebniserwartungen hält Udeshi mit Blick aber für begrenzt, da der Konsens das Potenzial schon widerspiegele. Zudem seien die Aktien teuer./rob/ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2026 / 08:02 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2026 / 08:02 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: WACKER Chemie
Zusammenfassung: WACKER CHEMIE Underweight
|Unternehmen:
WACKER CHEMIE AG
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
60,00 €
|Rating jetzt:
Underweight
|Kurs*:
94,95 €
|Abst. Kursziel*:
-36,81%
|Rating vorher:
Underweight
|Kurs aktuell:
94,65 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-36,61%
|
Analyst Name:
Chetan Udeshi
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
89,80 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu WACKER CHEMIE AG
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|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.26
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.08.26
|WACKER CHEMIE Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.07.26
|WACKER CHEMIE Halten
|DZ BANK
|30.07.26
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.08.26
|WACKER CHEMIE Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|WACKER CHEMIE Underweight
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|WACKER CHEMIE Underweight
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