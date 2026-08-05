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ISIN DE000WCH8881

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Symbol WKCMF

JP Morgan Chase & Co.

WACKER CHEMIE Underweight

10:26 Uhr
WACKER CHEMIE Underweight
Aktie in diesem Artikel
WACKER CHEMIE AG
94,65 EUR -0,20 EUR -0,21%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Wacker Chemie mit einem Kursziel von 60 Euro auf "Underweight" belassen. Der Mindest-Importpreis für Polysilizium in die USA liege über dem aktuellen Preisniveau der Exporte aus China, schrieb Chetan Udeshi am Freitag nach den neu festgelegten Bestimmungen. Mit Blick auf Wacker ändere sich für Exporte aus deutscher Produktion wenig, entscheidend seien vor allem eine höhere Auslastung und Fixkostenabsorption im US-Polysiliziumwerk des Konzerns. Dadurch könnte das Konzern-Ebitda jährlich durchaus um 40 bis 50 Millionen Euro steigen. Das Potenzial für die Ergebniserwartungen hält Udeshi mit Blick aber für begrenzt, da der Konsens das Potenzial schon widerspiegele. Zudem seien die Aktien teuer./rob/ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2026 / 08:02 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2026 / 08:02 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: WACKER Chemie

Zusammenfassung: WACKER CHEMIE Underweight

Unternehmen:
WACKER CHEMIE AG		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
60,00 €
Rating jetzt:
Underweight		 Kurs*:
94,95 €		 Abst. Kursziel*:
-36,81%
Rating vorher:
Underweight		 Kurs aktuell:
94,65 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-36,61%
Analyst Name:
Chetan Udeshi 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
89,80 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu WACKER CHEMIE AG

10:26 WACKER CHEMIE Underweight JP Morgan Chase & Co.
04.08.26 WACKER CHEMIE Underweight JP Morgan Chase & Co.
03.08.26 WACKER CHEMIE Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.07.26 WACKER CHEMIE Halten DZ BANK
30.07.26 WACKER CHEMIE Underweight JP Morgan Chase & Co.
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