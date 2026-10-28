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JP Morgan Chase & Co.

WACKER CHEMIE Underweight

21:46 Uhr
WACKER CHEMIE Underweight
Aktie in diesem Artikel
WACKER CHEMIE AG
83,10 EUR 0,35 EUR 0,42%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Wacker Chemie nach Zahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 62 Euro belassen. Chetan Udeshi passte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie sein Bewertungsmodell an die Erkenntnisse aus dem dritten Quartal an. Änderungen an den Schätzungen für das operative Ergebnis (Ebitda) seien aber begrenzten Umfangs. Sein Bewertungszeitraum erstreckt sich nun bis Dezember 2028./rob/tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 19:26 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / 19:26 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: WACKER Chemie

Zusammenfassung: WACKER CHEMIE Underweight

Unternehmen:
WACKER CHEMIE AG		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
62,00 €
Rating jetzt:
Underweight		 Kurs*:
86,45 €		 Abst. Kursziel*:
-28,28%
Rating vorher:
Underweight		 Kurs aktuell:
83,10 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-25,39%
Analyst Name:
Chetan Udeshi 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
89,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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