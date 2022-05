Aktie in diesem Artikel Zalando 35,61 EUR

Analysen Hier für 0 € handeln MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat Zalando von "Buy" auf "Add" abgestuft und das Kursziel von 96 auf 41 Euro gesenkt. Die Geschäftsentwicklung des Online-Modehändlers dürfte von einem insgesamt rückläufigen Verbrauchervertrauen, Lieferkettenproblemen und höheren Kosten für Fracht, Logistik und Energie gebremst werden, schrieb Analyst Volker Bosse in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Deshalb habe er seine Umsatz- und Gewinnprognosen für 2022 und die Folgejahre reduziert und halte den Unternehmensausblick mittlerweile für ambitioniert./edh/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.05.2022 / 17:36 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.