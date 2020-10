Aktie in diesem Artikel Zalando 85,10 EUR

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat das Kursziel für Zalando von 85 auf 100 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Trends im dritten Quartal seien besser als erwartet gewesen, weshalb er nun seine Schätzungen für den Online-Modehändler für 2020 bis 2021 erhöht habe, schrieb Analyst Volker Bosse in einer am Montag vorliegenden Studie. Verglichen mit der Modekonkurrenz sei Zalando in einer starken Position./ajx/mis