MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Zalando auf "Buy" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Der Online-Modehändler habe eine sehr starke "Cyber Week" hinter sich, was ihn in seiner optimistischen Haltung bestätige, schrieb Analyst Volker Bosse in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./ajx/gl