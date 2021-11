Aktie in diesem Artikel Zalando 76,16 EUR

-3,05% Charts

News

Analysen

Zalando 76,16 EUR -3,05% Charts

News

Analysen Hier für 0 € handeln

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Zalando auf "Buy" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. Analystin Olivia Townsend passte ihre Prognosen in einer am Freitag vorliegenden Studie an die aktuelle Geschäftsentwicklung und den verdüsterten Ausblick des Online-Modehändlers an./edh/mis