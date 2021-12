Aktie in diesem Artikel Zalando 75,22 EUR

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Zalando von 110 auf 101 Euro gesenkt, aber und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Olivia Townsend sieht die Perspektiven für die Online-Modehändler im Jahr 2022 inzwischen deutlich positiver, als der jüngste Kursrückschlag im Sektor es nahelege, wie sie in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie schrieb. Der Markt sei zu pessimistisch. Denn beim Thema Warenknappheit sollte inzwischen das Schlimmste überstanden sein, und auch die Preise dürften die Unternehmen zumindest leicht erhöhen können. Zalando und JD Sports sind ihre Favoriten. Die Kursziele passte die Expertin an aktuelle Entwicklungen an./tav/mis