ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Zalando nach Zahlen zum vierten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 96,50 Euro belassen. Der Online-Modehändler habe weitgehend wie zuvor prognostiziert abgeschnitten, schrieb Analystin Olivia Townsend in einer ersten Reaktion am Dienstag. Die Resultate und die Aussagen zum Wachstum in diesem Jahr dürften die Markterwartungen nicht wesentlich verändern./la/mis