HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Zalando von 87 auf 80 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Der kurzfristig negative Nachrichtenfluss ändere nichts an der langfristigen Wachstumsstory des Online-Modehändlers, schrieb Analyst Jörg Frey in einer am Dienstag vorliegenden Studie./ajx/bek