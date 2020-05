Aktie in diesem Artikel Zalando 53,04 EUR

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Zalando nach neuen Finanzzielen für 2020 von 39 auf 49 Euro angehoben, die Einstufung jedoch auf "Halten" belassen. Das Geschäftsmodell des Online-Händlers sei robuster als bislang angenommen, schrieb Analyst Thomas Maul in einer am Freitag vorliegenden Studie. Es zeichne sich ab, dass die Corona-Krise dem Konzern zu neuen Kundengruppen und einem schnelleren Ausbau des Plattformgeschäfts verhilft. Er erhöhte seine Gewinnschätzungen und reduzierte die in seinem Modell berücksichtigte Risikokomponente./tih/la



