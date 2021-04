Aktie in diesem Artikel Zalando 89,86 EUR

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Zalando auf "Halten" mit einem fairen Wert von 93 Euro belassen. Die Covid-19-Pandemie habe die Wettbewerbsposition des Online-Modehändlers im europäischen Markt verbessert, schrieb Analyst Thomas Maul in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das mittelfristige Wachstumsziel und den angestrebten Marktanteil halte er deshalb für gut erreichbar. Der jüngste Kapitalmarkttag habe die Visibilität erhöht und sein Vertrauen in den Erfolg des provisionsbasierten Partnerprogramms gestärkt./edh/bek