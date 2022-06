Aktie in diesem Artikel Zalando 26,38 EUR

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für Zalando nach der Gewinnwarnung von 39 auf 25 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Papiere des Modehändlers seien nicht ohne Grund so günstig, schrieb Analyst Paul Rossington in einer am Montag vorliegenden Studie. Er passte seine Schätzungen an die auf breiter Basis eingetrübten Nachfrageaussichten an./ag/jha/