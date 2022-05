Aktie in diesem Artikel Zalando 37,82 EUR

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Zalando von 58 auf 55 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen. Das Marktumfeld habe sich für den Online-Händler zumindest temporär eingetrübt, schrieb Analyst Thomas Maul in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Wegen hoher Preissteigerungen bei Energie und Lebensmitteln dürfte die Anschaffungsneigung im Bereich Mode & Lifestyle in den nächsten Monaten geringer ausfallen. Mittel- und langfristig sollte Zalando bei den Verbrauchern mit seiner Modeexpertise und dem breiten Sortiment aber weiter punkten./tih/he