FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Zalando vor Zahlen auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 39 Euro belassen. Angetrieben von einem guten Start in die Herbst-/ Wintersaison dürfte der Online-Modehändler im dritten Quartal das bislang höchste Wachstum des Bruttowarenvolumens im laufenden Geschäftsjahr erzielt haben, schrieb Analyst Thomas Maul in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./edh/he