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Symbol ZLDSF

JP Morgan Chase & Co.

Zalando Neutral

05.08.26
Zalando Neutral
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Zalando mit einem Kursziel von 32 Euro auf "Neutral" belassen. Analystin Georgina Johanan nannte am Dienstagabend in ihrem Resümee zum Quartalsbericht drei Gründe für ihre Vorsicht. An erster Stelle hob sie die Kombination aus steigenden Lagerbeständen und einer schwächelnden Absatzentwicklung im Großhandelsgeschäft hervor./rob/ag/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 21:28 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2026 / 21:32 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: nitpicker / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Zalando Neutral

Unternehmen:
Zalando		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
32,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
24,85 €		 Abst. Kursziel*:
28,77%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
24,94 €		 Abst. Kursziel aktuell:
28,31%
Analyst Name:
Georgina Johanan 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
35,67 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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