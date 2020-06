Aktie in diesem Artikel Zalando 64,50 EUR

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Zalando angesichts der laufenden Lockerungen in der Coronavirus-Krise auf "Outperform" mit einem Kursziel von 62 Euro belassen. Sollten die Lockerungen nochmals neue Probleme schaffen, wären vor allem filialbasierte Händler stark betroffen, schrieben die Analysten um Richard Clarke in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie, die auch auf Daten des Research-Unternehmens Autonomous beruht. Zalando sei davor sowohl regional als auch mit dem Online-Fokus gut geschützt./tih/ajx



