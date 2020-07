Aktie in diesem Artikel Zalando 65,72 EUR

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Zalando nach einem "starken Quartal" von 62 auf 76 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die kurzfristige Stärke des Online-Händlers untermauere ihre positiven langfristigen Thesen, schrieb Analystin Aneesha Sherman in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.07.2020 / 23:01 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.07.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / UTC