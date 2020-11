Aktie in diesem Artikel Zalando 79,40 EUR

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Zalando nach Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 76 Euro belassen. Die Kundenkennziffern des Online-Modehändlers seien stark, schrieb Analystin Aneesha Sherman in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der durchschnittliche Wert der Einkaufskörbe steige und die zunehmende Zahl von Aufträgen pro Kunde signalisiere ein gesundes Geschäftsumfeld./bek/edh